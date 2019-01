Sánchez: Brexit vai afetar os cidadãos "mais vulneráveis"

"Sempre manifestei a minha opinião de que o Brexit é uma desgraça", afirmou Sánchez perante os eurodeputados esta quarta-feira, 16 de janeiro, num ciclo de debates sobre o futuro da Europa que conta com a presença dos chefes de Governo dos Estados-membros.

É uma "desgraça" para os britânicos e para a União Europeia, sublinhou, referindo que "ninguém ganha". Mas em particular quem "perde" são "aqueles que mais necessitam do amparo do seu Governo", ou seja, "os mais vulneráveis".



Cabe ao Governo do Reino Unido adotar as decisões que considere oportunas sobre os passos a dar", disse.



as medidas necessárias para minimizar o impacto de uma possível saída sem acordo".

o Reino Unido escolha manter a "relação mais estreita possível" com a União Europeia. Isto desde que sejam respeitados os três princípios que têm sido as linhas vermelhas de Bruxelas nas negociações com Londres: a

integridade do mercado interno, a indivisibilidade das quatro liberdades e a autonomia da decisão da União Europeia.

Ya en el @Europarl_ES, junto a @Antonio_Tajani. En unos minutos intervendré ante el #PlenoPE para contribuir a la reflexión sobre el futuro de Europa.

Podréis seguirlo en directo aquí y en: https://t.co/gFe0ToTGID pic.twitter.com/CLx88WNY1t — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de janeiro de 2019





Jornalista em Estrasburgo, a convite do Parlamento Europeu.

Para Pedro Sánchez o Brexit é uma "desgraça". Num discurso no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro espanhol lamentou que os deputados britânicos tenham rejeitado o acordo de saída firmado entre o Governo britânico e os 27 Estados-membros. E alertou que aqueles que mais vão perder são os "vulneráveis".Apesar disso, o primeiro-ministro espanhol ressalvou que esta é uma "decisão soberana" que deve ser respeitada. Tal como já tinham feito os representantes da União Europeia , Sánchez passou a batata quente para as mãos da primeira-ministra britânica, Theresa May: "Uma vez que o cenário de 'no deal' se torna cada vez mais provável, o chefe do Governo espanhol formado há oito meses garantiu que também Espanha está a tomar "Ainda assim, o desejo de Pedro Sánchez é queNum discurso focado no futuro da Europa, à porta das eleições que se realizam em maio deste ano, Pedro Sánchez sublinhou diversas vezes a necessidade de combater as desigualdades em vários campos da sociedade europeia uma vez que considera que é esse o combustível do anti-europeísmo que tem afetado a União Europeia.Exemplo disso é a desigualdade intergeracional criada pela crise. "Não podemos permitir que se mantenha a ideia de que os jovens de hoje estão destinados a viver pior do que a geração anterior", sublinhou Sánchez, referindo que a globalização não pode ser apenas uma fonte de problemas, mas também de oportunidades.A mesma questão coloca-se na desigualdade de género. O líder do Governo do país da OCDE com o maior número de mulheres reivindica para si essa bandeira: "Hoje quero propor a adoção da Estratégia de Igualdade de Género da União Europeia com caráter vinculativo", anunciou.Esta estratégia teria como objetivo diminuir o fosso dos rendimentos entre mulheres e homens. "Que a voz da Europa lidere esta luta neste que já é o século das mulheres", pediu.No centro destas duas preocupações está a desigualdade e a insegurança económica. Aos eurodeputados, Sánchez disse estar empenhado em que a política europeia "antecipe os acontecimentos" sendo que, para isso, é preciso aproveitar os momentos em que as condições económicas são favoráveis."Devemos completar a estrutura do euro antes que a próxima crise enfraqueça a nossa moeda e a nossa União", afirmou. O primeiro-ministro espanhol recordou a experiência da recente crise para insistir que se avance rapidamente: "Não podemos arcar com o preço que sabemos que a inação terá".