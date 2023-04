Espanha cresce no primeiro trimestre, Alemanha evita recessão

Leia Também Inflação em Espanha desacelera em março para 3,3%

Leia Também Afinal Alemanha evitou recessão técnica, diz Bundesbank

Leia Também Inflação da Alemanha cai mais de um ponto percentual para 7,4% em março

A economia espanhola cresceu 0,5% no primeiro trimestre do ano, comparando com o anterior, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Espanha divulgada esta sexta-feira. Trata-se de um crescimento quase igual ao do trimestre anterior (0,4%).Em comparação com os mesmos meses de 2022, o PIB de Espanha cresceu 3,8% entre janeiro e março.O INE diz que para este comportamento do PIB no primeiro trimestre contribuiu o incremento do investimento privado e das exportações, que permitiram o crescimento da economia apesar da diminuição do consumo.A procura interna (consumo e investimento) retirou 0,8 pontos ao PIB no primeiro trimestre, mas a procura externa (exportações e importações) contribuíram positivamente com 1,3 pontos, segundo o INE.Quanto à inflação, os preços em Espanha subiram 4,1% em abril, segundo uma estimativa oficial divulgada hoje que, a confirmar-se, revela um aumento em oito décimas da inflação, que tinha sido 3,3% em março.Este aumento deve-se, principalmente, à subida dos carburantes que, em abril de 2022 tinham descido, segundo o INE espanhol.A Alemanha conseguiu evitar a recessão no primeiro trimestre do ano ao ver a economia estagnar (0,0%) entre janeiro e março, segundo estimativas provisórias."O consumo privado e a despesa pública diminuíram no início de 2023", refere a Destatis em comunicado, que destaca, por outro lado, um "impulso positivo" dos investimentos e das exportações.Em termos homólogos, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros três meses do ano foi de 0,2%, de acordo com as estimativas da Destatis.Os números oficiais contrastam com algumas previsões anteriores de analistas e dos meios de comunicação social, que supunham um ligeiro crescimento para o primeiro trimestre, de cerca de 0,2%, na sequência da contração dos últimos três meses do ano anterior e do perigo de que, se fosse acrescentado mais um valor negativo, se desencadeasse uma recessão técnica.