Afinal Alemanha evitou recessão técnica, diz Bundesbank

A economia alemã cresceu no primeiro trimestre do ano, pelo que pôde evitar uma recessão técnica, que são dois trimestres consecutivos de contração, sublinha o Bundesbank no boletim de abril, publicado esta segunda-feira."A economia alemã teve um desempenho melhor no primeiro trimestre de 2023 do que o esperado um mês antes e aumentou um pouco a sua atividade", dizem os economistas do Bundesbank no boletim de abril.O Bundesbank em março previu uma contração da economia alemã no primeiro trimestre do ano, mas menos do que no quarto trimestre de 2022.A inflação persistente está a pesar sobre o consumo privado e os serviços aos consumidores, mas a indústria recuperou mais fortemente do que o esperado, acrescentou o Bundesbank no boletim.A queda dos preços da energia apoiou a produção nos setores de energia intensiva, os estrangulamentos nos produtos semiacabados foram reduzidos e a procura aumentou acentuadamente.A produção também aumentou fortemente no setor da construção, embora a procura de serviços de construção tenha diminuído acentuadamente devido ao aumento dos preços e dos custos de financiamento.Em contraste com a indústria, o aumento da produção no setor da construção pode dever-se principalmente a fatores temporários, tais como o inverno ameno em janeiro e fevereiro.