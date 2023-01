França sai à rua contra o plano de Macron de subir idade da reforma

de reforma, que vai subir dos atuais 62 anos para os 64 a partir de 2030. A subida, que será gradual e marca a concretização de um dos mais ambiciosos e criticados planos do presidente francês, Emmanuel Macron, revoltou os diferentes sindicatos da sociedade, desde as escolas, aos hospitais.A greve, que terá duração de 24 horas, será acompanhada de manifestações, que contam com o apoio da ala política esquerda em França, que consideram a reforma proposta como injusta sobretudo para os mais pobres.

A união dos sindicatos é vista como inédita, uma vez que as oito principais centrais sindicais marcham a uma só voz contra a proposta do governo francês. O objetivo anunciado pelo sindicato CGT e pelo partido Comunista francês é de ter pelo menos um milhão de pessoas a protestar em todo o país. plano apresentado no passado dia 10 de janeiro pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, revela que a partir de 1 de setembro de 2030, a idade mínima da reforma subirá para os 64 anos.O diploma será aprovado em Conselho de Ministros a 23 de janeiro, antes de ser enviado ao Parlamento. Apesar do aumento previsto da idade da reforma, França continuará a ser um dos países com o limite mínimo mais baixo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).