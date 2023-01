França sobe idade mínima da reforma dos atuais 62 para os 64 anos a partir de 2030

"Estou bem ciente de que mudar nosso sistema previdencial levanta dúvidas e receios entre o povo francês", disse Borne, acrescentando que agora é tarefa do Governo conseguir o apoio público para a reforma.



Mesmo com este novo limiar a subir gradualmente até 2030, a França continuará a ser um dos países com o limite mínimo mais baixos, considerando os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) referentes a 2021 (ou mais recente).





Era um dos mais ambiciosos e criticados planos do Presidente francês e acaba de ser apresentado pelo Governo liderado por Elisabeth Borne. A idade mínima de reforma em França vai subir dos atuais 62 anos para os 64 a partir de 2030.A primeira-ministra leva, assim, por diante uma das mais ambiciosas e contestadas reformas prometidas por Emmanuel Macron desde que tomou posse, em 2017, mesmo com o risco de enfrentar as greves, contestação dos sindicatos e dos partidos da esquerda.A partir de 1 de setembro de 2030, a idade mínima da reforma subirá para os 64 anos, de acordo com Elisabeth Borne, que apresentou o plano numa conferência de imprensa esta terça-feira, 10 de janeiro.Para ter acesso à pensão completa, terá de completar 43 anos de carreira contributiva a partir de 2027. Em todo o caso, ainda vão manter-se alguns regimes especiais que permitirão a entrada na aposentação mais cedo.