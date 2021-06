Governo estuda novo mapa de fundos europeus com Península de Setúbal

O Governo mostrou-se disponível para promover a autonomização da Península de Setúbal a fim de reforçar os fundos estruturais de coesão que a região poderá obter em futuros quadros comunitários.





No debate de urgência para a "Correção de uma injustiça no acesso aos fundos europeus" realizado sob proposta dos deputados do PSD, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assegurou que "o Governo está ao lado dos que querem melhorar as condições de acesso ao financiamento comunitário".





Pressionada à direita e à esquerda, inclusive pela bancada parlamentar socialista, para proceder à revisão da situação da Península de Setúbal, que desde 2013 integra as NUTS (Nomenclatura de Unidade Territorial) II e III da Área Metropolitana de Lisboa (AML) - sendo penalizada no acesso a fundos europeus pelo efeito de "arrastamento" inerente à pertença à região rica da capital -, a governante assegurou que, "face a esta unanimidade à volta do tema, colocamo-nos ao lado da solução".





Leia Também PSD quer ida urgente de Ana Abrunhosa ao Parlamento devido aos fundos para Setúbal

Qual solução? "O Governo está desde já disponível para propor a constituição de uma NUT III Península de Setúbal à Comissão Europeia", disse a ministra. No entanto, a NUT III serve para efeitos de reporte estatístico, sendo que a alocação de fundos é feita com base nas NUT II. Assim sendo, "o Governo está disponível para estudar a criação" de uma NUT II nos nove concelhos da península sadina, contudo Ana Abrunhosa frisou que essa "reflexão deve ser feita ponderando o contexto do processo de regionalização que se pretende fazer".





Segundo a Associação da Indústria da Península de Setúbal (AISET), para garantir um reforço de 2 mil milhões de euros no quadro financeiro plurianual pós-2027 (pós-PT2030), o Governo precisa comunicar a criação da nova região até 1 de fevereiro de 2022 e, tal como consta da moção que António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral socialista, leva ao congresso deste mês do PS, a discussão da regionalização é adiada para 2024, já depois de concluído o processo de descentralização.





Seja como for, a governante mantém a ideia de que constituir uma NUT III para a região setubalense "implicará a constituição de duas NUTS III no território da AML", pelo que a península "deixará, naturalmente, de fazer parte das NUTS II da AML". Apesar de o Executivo insistir que tal consequência é inevitável, a oposição discorda e defende que se trata de haver, ou não, vontade política.