"A Alemanha é um deserto digital e isso tem um efeito na nossa competitividade", frisou esta segunda-feira Werner Hoyer, presidente do Banco Europeu de Investimento, durante um seminário sobre as instituições europeias, a decorrer no Luxemburgo. Hoyer dava a Alemanha como um exemplo de como a Europa precisa de aumentar o investimento para recuperar competitividade à escala global."Na Alemanha não há digitalização da relação entre os serviços públicos e o cidadão", sublinhou o responsável do BEI. "Tratar de um assunto na Alemanha sem ter de ir ao serviço em causa e perder muitas horas à espera é uma situação nunca vista", frisou.Hoyer notou que "ao longo dos últimos 15 anos a Europa investiu, em média, menos 1,5% do PIB do que os seus concorrentes directos" e por isso precisa de "acelerar na inovação" para não "perder uma oportunidade de mercado enorme".O ideal, frisou o presidente do BEI, seria investir todos anos cerca de 3% do PIB. Mas neste momento o investimento da Europa ronda os 2%. Além disso, Hoyer explicou que não se trata apenas de investir em infraestruturas ou na digitalização. É preciso "uma abordagem holística", já que sem recursos humanos suficientemente competentes para aproveitar as infraestruturas a competitividade não aumenta.Hoyer assumiu mesmo que a "complacência da Europa ocidental" com a sua posição competitiva o deixa ansioso: "Só porque construímos os melhores automóveis no passado não quer dizer que vamos continuar no topo, temos de acelerar na Europa, eu não vejo isso e isso deixa-me nervoso", desabafou.A falta de investimento no espaço europeu tem impedido o PIB potencial de subir, o que implica que o crescimento de longo prazo das economias europeias deverá ser significativamente baixo.Segundo números do BEI, seriam precisos mais 400 mil milhões de euros de investimento todos os anos , para que as carências na UE a 27 fossem resolvidas. Estima-se que a carência de investimento seja maior na área da inovação (cerca de 160 mil milhões) seja a maior, mas faltam 155 mil milhões para investir em energia e 88 mil milhões de euros para infraestruturas sustentáveis.À medida que o abrandamento se começa a materializar, o que já é visível nos dados do terceiro trimestre do PIB, as vozes de alerta têm se multiplicado. Segundo o Eurostat, o crescimento da zona euro abrandou para 0,2% entre Julho e Setembro, em termos trimestrais, o que é o valor mais baixo dos últimos quatro anos. E com o Brexit ainda sem uma solução definitiva à vista, o tom entre os representantes de topo das instituições europeias é de preocupação.Na quarta-feira, o BEI vai divulgar o relatório sobre o investimento em 2018. Mas tal como já tinha dito a vice-presidente do banco, ao Negócios, Portugal compara bem com outros países no que diz respeito ao aproveitamento do financiamento através do BEI.Segundo Emma Navarro, no último ano o financiamento a projectos em Portugal aproximou-se dos dois mil milhões de euros, o que representa 1% do PIB . Este rácio é semelhante ao de Espanha, o que coloca o país no grupo dos que tradicionalmente recebem mais financiamento.Hoyer explicou que o facto de os países que sofreram consequências particularmente profundas da crise financeira e económica - como Portugal, ou a Grécia - estarem no topo não traduz uma preferência dada ao financiamento de projectos nestas economias. O presidente do BEI garantiu que o primeiro critério para atribuir o financiamento é "sempre a qualidade".Contudo, explicou que o financiamento do BEI pode ser potenciado com outros serviços europeus (é possível, por exemplo, somar-lhe financiamento através dos fundos estruturais) e melhorado através de um bom serviço de consultoria. Estas três vertentes têm sido "fundamentais para potenciar a capacidade estes países", reconheceu. "Portugal é uma história de sucesso, e a Grécia será outra", rematou.No Luxemburgo, a convite do Banco Europeu de Investimento