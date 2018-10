Navigator fecha financiamento de 40 milhões para investir na Figueira da Foz

A Navigator fechou um contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimento (BEI) no valor de 40 milhões de euros. O empréstimo será alocado para a modernização da fábrica de pasta de papel situada na Figueira da Foz.



A empresa detalha que este acordo, que foi assinado esta quarta-feira, vai permitir "aumentar a capacidade de produção em 12% (70.000 toneladas por ano), reduzir as emissões de poluentes e aumentar a eficiência na utilização da energia e dos recursos", lê-se no comunicado enviado às redacções. Com o futuro investimento, a fábrica na Figueira da Foz vai reduzir em 17% o consumo de energia necessário para produzir uma tonelada de pasta de papel, acrescentou.



Na cerimónia da assinatura do financiamento, realizada em Lisboa, Emma Navarro, vice-presidente do BEI, destacou que "a acção climática e a coesão" estão entre as principais prioridades da instituição. "É, por isso, com enorme satisfação que apoiamos um investimento que beneficiará uma região de coesão em Portugal, melhorando simultaneamente o desempenho ambiental da indústria portuguesa da pasta e do papel".



Diogo da Silveira, CEO da The Navigator Company, explicou que com este investimento demonstram "uma vez mais a capacidade de renovação da companhia". "E damos mais um passo na modernização do complexo com mais e melhor tecnologia que nos permitem aumentar a capacidade de produção e diminuir a pegada de carbono", sublinhou.



Já a vice-presidente do BEI acrescentou que "com esta operação, contribuímos também para apoiar o desenvolvimento sustentável e o emprego no país, melhorando a pegada ambiental e promovendo a competitividade internacional de uma empresa líder na Europa".