Itália consegue contornar estimativa de contração económica no primeiro trimestre

Itália conseguiu evitar um fenómeno de contração económica nos primeiros três meses do ano, devido ao aumento de investimento e de exportações, revelam os dados publicados esta terça-feira pelo Istat, o gabinete de estatística do país, citados pela Bloomberg.

O Produto Interno Bruto (PIB) italiano subiu 0,1% em cadeia, um resultado positivo já que as estimativas rápidas do Istat, divulgadas há um mês, apontavam para uma contração económica de 0,2%.

Estes dados são uma excelente notícia para o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que tem investido o orçamento do país no combate à crise, por meio da despesa. O Governo italiano tem em vigor uma série de medidas que protegem os consumidores do aumento dos preços da energia.