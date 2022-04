Taxa de inflação em Itália sobe 6,5% em março em termos homólogos

Leia Também Inflação anual em Espanha dispara para 9,8% em março

A taxa de inflação em Itália subiu 6,5% em março face ao mesmo mês de 2021 e 1% em fevereiro, ficando abaixo das estimativas publicadas no final de março que apontavam para um aumento de 6,7%.O instituto nacional de estatística italiano (Istat), citado pela agência noticiosa Efe, explicou que a revisão dos cálculos se deveu às medidas adotadas pelo Governo para reduzir o IVA sobre o gás (em vigor desde outubro de 2021) e os impostos especiais sobre os combustíveis -- em particular na redução do imposto sobre os combustíveis desde 22 de março, que conteve o crescimento do preço deste grupo.O Istat justificou esta taxa de inflação com o aumento dos preços dos bens energéticos -- que aumentaram de 45,9% em fevereiro para 50,9%.O instituto abordou também o aumento nos preços dos alimentos transformados (3,1% em fevereiro para 3,9% em março) e dos alimentos não transformados (que subiram de 6,9% para 8%).Com esta tendência, a inflação para 2022 deverá ser de 5,2%, menos 0,1 pontos percentuais que a estimativa anterior.O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) - que mede a evolução dos preços com o mesmo método em todos os países da zona euro -- subiu para 2,4% em março e 6,8% em termos anuais.