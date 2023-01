Justiça alemã pondera abrir investigação por corrupção a ministro das Finanças

A Justiça alemã está a ponderar se abre uma investigação por alegada corrupção contra o ministro das Finanças, Christian Lindner. Em causa estará um conflito de interesses com um banco privado que lhe concedeu crédito para a compra de casa, refere o Financial Times.Em maio passado, Lindner discursou no centenário do BBBank, um banco de retalho com sede em Karlsruhe, mas não revelou que tinha contraído um empréstimo para compra de casa por parte da instituição. A imprensa alemã acrescenta que Lindner recebeu um empréstimo adicional do mesmo banco após o discurso.Num comunicado emitido esta segunda-feira pelo procurador-geral alemão é referido que tinha iniciado uma "avaliação preliminar" para determinar se a imunidade parlamentar de Lindner deveria ser levantada, permitindo uma investigação completa.Christian Schertz, advogado do ministro, refutou as alegações contra o seu cliente. "O senhor Lindner começou a financiar a sua propriedade muito antes de ter assumido o cargo de ministro das Finanças". "Todos os termos do empréstimo estavam em linha com as condições de mercado na altura. E um breve discurso de boas vindas por ocasião do centésimo aniversário do banco faz parte das atribuições normais de um ministro das Finanças", acrescenta.A decisão dos procuradores surge após a revista Der Spiegel ter publicado um artigo em outubro do ano passado sobre os negócios de Lindner. Nessa notícia era indicado que o ministro tinha comprado uma propriedade em Berlim em janeiro de 2021 por 1,65 milhões de euros e tinha contraído um empréstimo de 2,35 milhões de euros junto do BBBank, que refletia os custos de renovação do apartamento.Em julho, Lindner terá contraído um novo empréstimo junto do mesmo banco no valor de 450 mil euros, referia a Der Spiegel.Lindner é o líder do Partido Democrático Liberal (FDP) desde 2013, tendo o FDP integrado o governo alemão no final de 2021 numa coligação tripartida com o SPD e os Verdes.