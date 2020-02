Líderes dos 27 falham acordo sobre primeiro orçamento da UE pós-Brexit

Essa proposta foi incapaz de aproximar a posição dos países em disputa, prevalecendo as divisões não apenas acerca do montante global do orçamento como das prioridade que este deve assumir. A origem do bloqueio político decorre do buraco de cerca de 75 mil milhões de euros decorrente da saída do Reino Unido da UE, país que era um contribuinte líquido para o orçamento comunitário.

"Infelizmente hoje percebemos que não seria possível chegar a acordo [nesta cimeira]. É preciso mais tempo", disse Charles Michel na conferência de imprensa que se seguiu ao final da cimeira. O presidente do Conselho Europeu admitiu que esta é uma "negociação difícil, especialmente depois do Brexit".



O líder do Conselho salientou que as "diferentes preocupações, interesses e opiniões à volta da mesa" inviabilizaram um acordo que disse ser possível "com diálogo respeitoso" para depois revelar que agora serão necessária "consultas informais nos próximos dias para perceber qual o caminho a seguir".



Ao lado do belga estava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que após assumir que será necessário "tempo e trabalho árduo" destoou do que dissera Michel: "Não estamos lá ainda, mas estamos no caminho certo".



"Amigos" contra primazia dada aos "frugais"

O embate decisivo deu-se, como esperado, entre o grupo de 17 Estados-membros chamado de "Amigos da Coesão", e que doravante se intitula "Amigos de uma Europa Ambiciosa", e os quatro "países frugais" (Holanda, Dinamarca, Áustria e Suécia", cujos interesses estão em grande medida alinhados aos de Berlim. Os primeiros rejeitam cortes nas políticas de coesão e querem a máxima dotação orçamental possível para fazer face às novas "ambições" da União e os segundos pretendem limitar a contribuição para o QFP a não mais de 1% do rendimento nacional bruto (RNB).



Michel trouxe para esta cimeira uma proposta assente em 1,074% do RNB, rapidamente rejeitada, porém aquilo que propôs nesta sexta-feira era um orçamento financiado por 1,069% da riqueza comunitária. Apesar deste "plano B" do líder do Conselho ter assegurado mais 4,8 mil milhões de euros para a coesão, retirando para tal verbas a rubricas como defesa e investigação, a verdade é que ficou muito aquém das pretensões dos "amigos" informalmente liderados pelo primeiro-ministro português, António Costa.



Se a proposta inicial de Charles Michel representava um corte entre 9% e 10% na coesão destinada a Portugal, Costa chegou a Bruxelas com a exigência de mais 2 mil milhões de euros para esta política determinante para a convergência das economias mais pobres com os países mais ricos da UE. Por outro lado, os 1,069% do RNB ficaram ainda mais distantes das exigências do Parlamento Europeu (1,3% do RNB), cujo presidente, David Sassoli, e líderes dos quatro principais grupos parlamentares haviam avisado que chumbariam qualquer proposta com cortes nas principais políticas comunitárias.



Além de uma nova proposta ainda mais próxima das intenções dos frugais do que a inicial, o presidente do Conselho Europeu empenhou-se no processo e para reunir apoios fez várias concessões, não só com adicionais 4,2 mil milhões de euros para a Política Agrícola Comum (PAC), em particular para agradar a Paris, como a manutenção dos "mecanismos de rebate" favoráveis aos países mais ricos. Para a Holanda "oferecia" ainda a retenção de 25% dos direitos aduaneiros cobrados em nome da UE em vez dos 20% hoje em vigor para os 27 e dos 15% agora propostos para todos os Estados-membros.

(notícia em atualização)