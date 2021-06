Líderes europeus isolam Orbán em cimeira com lágrimas à mistura

Não eram esperadas decisões fundamentais saídas deste Conselho Europeu que decorre, desde quinta-feira, em Bruxelas. Porém, também ninguém esperaria que, após anos de sucessivos desafios aos valores fundamentais em que assentou a criação da União Europeia, a participação húngara no projeto europeu fosse, frontalmente, posta em causa.





E foi isso mesmo que aconteceu no primeiro dia da cimeira, que se prolongou noite dentro. A nova lei adotada na Hungria, que proíbe aquilo que as autoridades locais enquadram como "promoção" da homossexualidade a menores de 18 anos, foi o mote para pressionar e isolar o primeiro-ministro nacional-autoritário, Viktor Orbán.





O Politico escreve que, além das posições de força adotadas em relação a Orbán, houve também espaço à emoção, o que acabou por deixar o líder húngaro sob ainda maior pressão.





Já esta manhã, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que "toda a gente ficou com lágrimas nos olhos" ao ouvir o chefe do governo luxemburguês, Xavier Bettel, descrever as dificuldades sentidas ao longo da vida para ser aceite como homossexual.





"Eu não me tornei gay. Eu sou. Não é uma escolha", atirou Bettel, dirigindo-se diretamente a Orbán e acrescentando que o húngaro está a ultrapassar a "linha vermelha" relativa aos "direitos fundamentais e ao direito de ser diferente".





Por seu turno, Mark Rutte sugeriu mesmo a Viktor Orbán que siga o exemplo do Reino Unido e ative o artigo 50 dos tratados para, já que não se identifica com os valores comunitários, agir em conformidade e abandonar a Hungria da UE.





De acordo com os relatos da imprensa europeia, da chanceler alemã, Angela Merkel, ao presidente francês, Emmanuel Macron, passando pelo primeiro-ministro português, António Costa, a generalidade dos líderes europeus questionou o compromisso de Orbán com os valores da União.





Como vem sendo hábito, do lado de Budapeste posicionou-se a Polónia, país que a par da Hungria é alvo de procedimentos por violação das regras do Estado de direito, e que também é liderado por um governo de pendor iliberal.





Os últimos anos vêm sendo marcados por embates entre a maior parte dos países da União Europeia e a Hungria, devido a temas como migração e a independência de tribunais e dos media.





Posição de força contra Putin



Por outro lado, Merkel e Macron não conseguiram levar por diante a intenção de realizar uma cimeira entre a UE e a Rússia. Como reconheceu a própria chanceler - que gostaria de um "passo mais corajoso" no sentido do diálogo com Moscovo -, não houve acordo quanto à realização de uma cimeira com o presidente russo, Vladimir Putin.





No entender de Mark Rutte, tal cimeira seria uma espécie de "prémio" a Putin. O holandês considera que será preciso dialogar com Moscovo e que a ameaça russa não pode ser uma questão para os Estados Unidos tratarem isoladamente. No entanto, defendeu ser ainda cedo para retomar o diálogo com as autoridades russas.





Vingou assim a intenção da Polónia e dos países Bálticos, que preconizam o reforço da posição europeia contra a crescente ameaça de Moscovo. Como tal, o Conselho Europeu aprovou, nas conclusões do primeiro dia da cimeira, um comunicado que reforça as exigências relativamente à Rússia e que acena com sanções económicas adicionais caso Putin insista em desafiar a ordem internacional.