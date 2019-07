Emmanuel Macron, o Presidente francês, saiu desiludido da reunião: "Hoje terminou em fracasso, dá uma imagem muito má tanto para o Conselho, como para a Europa", reporta a Reuters. Macron disse ainda que está contra qualquer novo alargamento da União Europeia antes de serem feitas as reformas necessárias para melhorar o seu funcionamento.



Sobre a distribuição de lugares, indicou que não serão somados novos nomes, já que os líderes sabem que está melhor colocado para desempenhar os papéis de topo, mas que será necessário encontrar uma "forma harmoniosa" de conseguir o equilíbrio geográfico e de género pretendido.



Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, também saiu do encontro desapontado e pouco confiante. Frisou que as negociações são "incrivelmente complicadas" e que apesar de hoje se ter estado perto de um acordo, duvida que seja possível chegar a entendimento amanhã.



A chanceler austríaca, Brigitte Bierlein, assumiu que considerou que o plano de distribuição de lugares em cima da mesa não estava equilibrado e o primeiro-ministro da Estónia, Juri Ratas, sublinhou que o melhor nesta fase foi interromper os trabalhos porque a oposição à proposta em análise era forte.



O primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, acrescentou que Frans Timmermans, o socialista holandês que tem sido indicado como favorito para a presidência da Comissão Europeia, não é o único candidato na corrida.



A proposta falhada



Segundo reporta a imprensa internacional, a proposta falhada tinha Frans Timmermans como favorito para a presidência da Comissão Europeia. A búlgara Kristalina Georgieva seria presidente do Conselho Europeu e Manfred Weber para presidente do Parlamento Europeu.



O cargo de alto-representante para a União Europeia, que é o mais alto diplomata do bloco para as negociações externas, seria ou a comissária para a Concorrência Margrethe Vestager, ou o primeiro-ministro belga Charles Michel.



(Notícia em atualizada às 13h10)

A reunião extraordinária do Conselho Europeu foi suspensa, adiantou esta segunda-feira um porta-voz de Donald Tusk, o presidente do Conselho, segundo a Reuters. Sem acordo sobre os nomes para os cargos de topo na União Europeia, os líderes interromperam os trabalhos até às 9:00 de Bruxelas (10:00 em Lisboa).O mesmo porta-voz disse ainda que não haverá conferência de imprensa hoje. Mas a Reuters avança que, segundo uma fonte diplomática, a Itália, a Croácia, a Letónia e a Hungria mantêm reservas que impedem o acordo.