Alemanha O que quer: a Alemanha quer garantir a presidência da Comissão Europeia – quer colocar Manfred Weber do Partido Popular Europeu - ou do BCE.



Linhas vermelhas: difícil dizer - a chanceler Angela Merkel mantém as suas linhas vermelhas em segredo.



Posto atual na comissão: Orçamento e Recursos Humanos



Membro da Zona Euro: sim



Candidato à presidência do BCE: presidente do Bundesbank, Jens Weidmann

França O que quer: a França tem sido muito mais clara sobre o que não quer. Mas o presidente Emmanuel Macron indicou o negociador do Brexit, Michel Barnier, o candidato de centro-esquerda Frans Timmermans (holandês que atualmente é o primeiro vice-presidente da Comissão) e Margrethe Vestager, chefe da Autoridade da Concorrência da UE, como possíveis candidatos à Comissão e disse que procura um equilíbrio geográfico e de género.



Linhas vermelhas: os franceses descartaram Weber, alegando que não tem experiência executiva. E recusam qualquer "automaticidade" do sistema Spitzenkandidat.



Posto atual na comissão: Assuntos económicos, tributação e alfândega



Membro da Zona Euro: sim



Candidatos à presidência do BCE: François Villeroy De Galhau, presidente do Banque de France; Benoit Coeure, membro do conselho executivo do BCE.

Itália O que quer: assessores do governo mostraram preferência pela pasta da economia (qualquer cargo no comércio, indústria, mercado interno, assuntos económicos ou concorrência).



Posto atual na comissão: Alta Representante da UE para as Relações Externas (vice-presidente)



Membro da Zona Euro: sim



Nota: a Itália perderá o seu lugar no conselho executivo do BCE se a presidência não for para a Alemanha ou para a França.

Espanha O que quer: representantes do governo socialista espanhol dizem que a sua escolha inequívoca para o líder da comissão é Timmermans. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, durante as negociações para formar um governo e como parte do seu plano para o seu provável segundo mandato, quer garantir que Madrid tenha maior poder em Bruxelas. A equipa de Sánchez está ansiosa para que um espanhol consiga um lugar como um dos vice-presidentes da Comissão, de preferência o chefe da política externa.



Posto atual na comissão: Ação climática e energia



Membro da Zona Euro: sim



Nota: o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, é espanhol.

Holanda O que quer: o governo holandês ainda não tem uma posição sobre quem deve suceder o presidente da Comissão da UE, Jean-Claude Juncker, isto de acordo com o primeiro-ministro Mark Rutte. Ele é um dos líderes do Grupo dos Seis encarregados de orientar o processo para preencher os principais cargos da UE.



Posto atual na comissão: melhor regulamentação, relações interinstitucionais, estado de direito (primeiro vice-presidente)



Membro da Zona Euro: sim



Candidatos à presidência do BCE: o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, pode ter hipóteses por ser um "outsider".

Grécia O que quer: o governo de esquerda de Alexis Tsipras apoia formalmente Timmermans para presidente da Comissão, mas outros candidatos como Barnier ou Vestager também são vistos como escolhas palatáveis. Sob nenhuma circunstância o atual governo grego apoiará Weber como presidente da comissão. No entanto, se as negociações se arrastarem até 7 de julho, quando a Grécia vai realizar eleições antecipadas, o próximo governo (provavelmente de centro-direita) será um forte apoio de Weber para a Comissão.



Posto atual na comissão: Migração, assuntos internos e cidadania



Membro da Zona Euro: sim

Portugal O que quer: o primeiro-ministro Antonio Costa, membro do Grupo dos Seis, disse que a prioridade é garantir a eleição do candidato socialista Timmermans como presidente da Comissão, mas também elogiou Vestager publicamente.



Posto atual na comissão: Investigação, ciência e inovação



Membro da Zona Euro: sim



Nota: Portugal realiza eleições a 6 de outubro; o ministro das Finanças, Mário Centeno, é presidente do Eurogrupo