May confirma cancelamento da votação e anuncia negociações urgentes com UE

A governante acredita que esta via poderá permitir corresponder à vontade dos deputados que rejeitam um acordo que poderia prolongar indefinidamente a permanência da Irlanda do Norte no mercado único e na união aduaneira, criando uma situação de excepção que colocaria em causa a integridade do território do Reino Unido, possibilidade rejeitada pelos conservadores "hard brexiters" e pelos unionistas irlandeses (DUP) de cujo apoio depende o executivo conservador.May lembrou que o acordo obtido com a UE tem como objectivo encontrar soluções que evitem o accionamento do chamado mecanismo de salvaguarda e, se as mesmas não fossem encontradas, haveria a possibilidade de prolongar o período de transição. Porém, a líder dos "tories" reconhece não ter conseguido convencer os deputados da viabilidade desta via.Todavia, a Comissão Europeia já disse esta manhã que não existe margem para renegociar nem o acordo que estabelece os termos do Brexit nem a declaração política que define os parâmetros que devem nortear a relação futura entre as partes.Perante o avolumar da incerteza e a possibilidade real de mesmo um hipotético acordo renegociado com Bruxelas não merecer apoio dos deputados britânicos, Theresa May acrescentou ainda que o seu governo está plenamente preparado para uma situação de não acordo - uma saída impreparada e sem prévio estabelecimento do regime jurídico que deve enquadrar as relações entre os dois blocos.



Ou seja, certo é que Theresa May recusa um cenário que passe pela realização de um novo referendo, considerando que essa hipótese iria "dividir ainda mais" o país. É que apesar de em 2016 ter votado pela permanência, May recorda que assumiu o cargo de primeira-ministra com a responsabilidade de cumprir o mandato resultado do referendo que deu a vitória ao Brexit. E dada a posição dos parlamentares, questiona se "esta câmara quer mesmo cumprir o Brexit". Se a resposta for sim e a intenção passar por uma solução negociada, May sublinha que todos têm de contribuir para alcançar um compromisso com a União.



May dispara em todas as frentes



A primeira-ministra tentou explicar a todas as partes o contra-senso daquilo que defendem, aos que querem os benefícios da união aduaneira e do mercado único sem aceitar as regras inerentes aos mesmos, aos que querem um acordo negociado mas não aceitam o "backstop" e aos que querem uma saída sem acordo.



No primeiro caso, recordou que seria necessário ceder na liberdade de circulação de pessoas, uma prerrogativa que Londres exigiu recuperar para si; depois frisou que não há acordo possível sem "backstop", uma linha vermelha para Bruxelas; a finalizar notou os "danos significativos" para o Reino Unido inerentes a uma saída desordenada.



Como esperado, o discurso da primeira-ministra foi recebido com risos e apupos da oposição, maioritariamente contrária ao acordo em cima da mesa (a que se soma boa parte dos próprios deputados "tories"). O secretário-geral dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, considera que May "perdeu o controlo do processo" e sustentou que "de nada serve" que May volte a Bruxelas para depois levar para Londres "o mesmo acordo". Corbyn insiste na necessidade de novas eleições.

(Notícia actualizada pela última vez às 16:30)