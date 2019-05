Quanto ao maior obstáculo à aprovação do acordo de saída (o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, que mantém o Reino Unido alinhado às regras comunitárias e a Irlanda do Norte dentro do mercado único), a líder conservadora disse que vai legislar no sentido de estabelecer uma obrigação legal para que Downing Street encontre soluções alternativas ao chamado "backstop" até dezembro de 2020 (altura em que termina o período de transição). Para superar a oposição dos unionistas irlandeses (DUP) ao "backstop", Lay prometeu legislar para impedir que futuros governos adotem regras que criem um enquadramento distinto para a Irlanda do Norte face ao resto da Grã-Bretanha.



Num discurso feito durante uma conferência empresarial, em Londres, Theresa May recordou ter assumido o cargo de primeira-ministra para cumprir o mandato do Brexit e notou que continua a ser contra a realização de outro referendo - "não acredito que seja o caminho a seguir" -, mas admitiu haver muitos deputados a querer essa hipótese. Porém, as alterações agora anunciadas são uma "última oportunidade" para respeitar o resultado do referendo de 2016, sustentou.



As mudanças serão incluídas no projeto de lei que o governo conservador vai levar à Câmara dos Comuns na primeira semana de junho, depois da qual May se demitirá da chefia do governo e dos "tories" tal como se comprometeu com os companheiros do Partido Conservador, embora não estejam ainda definidas as datas.



Assim, se o parlamento aprovar este novo plano para o Brexit, os deputados poderão decidir sobre a realização, ou não, de uma nova consulta popular bem como o tipo de relação comercial futura a estabelecer entre Londres e Bruxelas. May adiantou ainda que esta quarta-feira irá ao parlamento explicar as suas novas propostas.



Foi este último ponto que impediu que as negociações com o Partido Trabalhista com vista a um acordo entre os dois maiores partidos chegasse a bom porto. É que o partido liderado por Jeremy Corbyn não abdicou da exigência de uma união aduaneira "abrangente e permanente" com o bloco europeu, enquanto May não admitia ir além de uma união aduaneira de natureza temporária, cenário recusado pelo "Labour".



May dramatiza co risco de não haver Brexit



A primeira-ministra voltou a dramatizar sobre as consequências de o parlamento não apoiar um plano acordado de saída, sem o qual restam dois cenários indesejados: um Brexit desordenado ou a revogação do Brexit.



Para garantir apoios, May lembrou ter tentado "todos os possíveis", inclusive o de aceitar abandonar um cargo de que tanto gosta, contudo tal "não foi suficiente", desde logo devido à oposição dos unionistas norte-irlandeses (DUP, que apoia o governo de May) e de muitos deputados da ala "brexiteer" do Partido Conservador. Foi isso que a levou a encetar conversações com os trabalhistas, que como quase tudo no processo do Brexit terminaram sem sucesso.



Mesmo assim, May considera que todos os entraves no caminho até à concretização do Brexit não são motivo para desistir, e insiste que, se estas novas propostas para o Brexit não forem aprovadas, "não vamos sair da UE a menos que tenhamos um acordo com apoio [maioritário da Câmara dos Comuns]".



A governante apontou ainda outro risco decorrente de um eventual chumbo ao novo plano: a possibilidade de serem realizadas eleições legislativas antecipadas, não havendo garantias de que um novo governo mantenha o compromisso com o resultado do referendo que deu a vitória à saída da UE.



(Notícia em atualização)

A primeira-ministra do Reino Unido anunciou um conjunto de 10 alterações ao acordo de saída negociado com Bruxelas (e três vezes chumbado na Câmara dos Comuns) para tentar recolher o apoio parlamentar necessário à sua aprovação, sendo a principal a possibilidade de o parlamento votar a realização de um novo referendo ao Brexit.Theresa May revelou que o governo britânico vai dar oportunidade ao parlamento de votar a realização de um segundo referendo à permanência no bloco europeu e de decidir sobre a hipótese de o Reino Unido continuar na união aduaneira com a União Europeia.