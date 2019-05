Ministra de May demite-se por não acreditar no novo texto do acordo de saída

A ministra britânica dos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, demitiu-se esta quarta-feira, colocando mais uma pressão no governo de Theresa May.

Andrea Leadsom (na foto), ministra britânica dos Assuntos Parlamentares, apresentou a sua demissão esta quarta-feira, 22 de maio. A justificar está o facto de não acreditar no novo texto do acordo de saída do Reino Unido do bloco europeu.