O que já se sabe da Comissão Von der Leyen

Ursula von der Leyen Este é um nome já certo. Ursula von der Leyen (PPE) foi escolhida pelo Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado, para ser a próxima presidente da Comissão Europeia. Após negociações entre as famílias europeias, o Parlamento Europeu votou e aprovou a ex-ministra alemã para liderar o braço executivo da União Europeia, encarregando-a de preparar o seu executivo, o qual terá também de passar pelo crivo dos eurodeputados. Será a primeira mulher presidente da Comissão Europeia. Sylvie Goulard O Governo francês anunciou esta terça-feira, 28 de agosto, que irá nomear Sylvie Goulard (Renew Europe). Goulard é vice-diretora do Banco de Itália, tendo já sido ministra da Defesa e eurodeputada. Elisa Ferreira A ex-eurodeputada e atual vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira (S&D), será a próxima comissária europeia. Segundo o Público, Portugal deverá ficar com a pasta dos fundos estruturais. Frans Timmermans Frans Timmermans (S&D) continuará como vice-presidente da Comissão Europeia, tal como na Comissão Juncker. Timmermans era o candidato dos socialistas europeus para presidente, mas o seu nome acabou por não avançar, tendo ficado como número dois. Margrethe Vestager A atual comissária europeia para a concorrência, Margrethe Vestager (Renew Europe), foi a candidata dos liberais europeus para a presidência da Comissão Europeia, mas o seu nome também ficou pelo caminho. Apesar disso, Vestager garantiu uma vice-presidência, mas ainda não se sabe qual será a sua pasta. Josep Borrell Josep Borrell (S&D), ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, vai ser o alto representante da União Europeia para a política externa e a segurança, cargo que lhe dá também uma vice-presidência. A nomeação de Borrell faz parte do pacote de cargos acordado entre os líderes europeus. Margaritis Schinas O antigo porta-voz da Comissão Juncker, Margaritis Schinas (PPE), será o próximo comissário europeu grego. A escolha foi do novo Governo liderado pela Nova Democracia. Valdis Dombrovskis Valdis Dombrovskis (PPE) continuará na Comissão Europeia. O atual vice-presidente para o euro e o diálogo social voltou a ser o escolhido do Governo letão. Mariya Gabriel Mariya Gabriel (PPE) é novamente a escolhida do Governo búlgaro, após ter chegado à Comissão em substituição de Kristalina Georgieva (atual diretora do Banco Mundial e nomeada da UE para o FMI). Atualmente tem a pasta da economia digital. Johannes Hahn O comissário Johannes Hahn (PPE) volta a ser a escolha do Governo austríaco, seguindo para o terceiro mandato na Comissão. Atualmente tem a pasta do alargamento. Vera Jourová Vera Jourová (Renew Europe) vê o seu mandato enquanto comissária renovado. Atualmente tem a pasta da justiça, consumidores e igualdade de género. Phil Hogan Phil Hogan (PPE), atual comissário para a agricultura e o desenvolvimento rural, é novamente a escolha do Governo irlandês. Maroš Šefcovic O Governo eslovaco renovou a escolha de Maroš Šefcovic (S&D), atual vice-presidente para a união energética. Didier Reynders Ainda sem um Governo desde as eleições de maio, a Bélgica escolheu Didier Reynders (Renew Europe), o ministro dos Negócios Estrangeiros, para comissário europeu, substituindo Marianne Thyssen. Dubravka Šuica Dubravka Šuica (PPE), eurodeputada eleita pela segunda vez, deverá ser a comissária europeia do Governo croata. Stella Kyriakides Stella Kyriakides (PPE) deverá ser a escolhida pelo Governo do Chipre para comissária europeu. Kadri Simson Kadri Simson (Renew Europe) será a comissária europeia escolhida pelo Governo da Estónia. Foi ministra da Economia. Jutta Urpilainen Jutta Urpilainen (S&D), ex-ministra das Finanças, é a escolha finlandesa para a Comissão Europeia. László Trócsányi László Trócsányi (PPE, mas o Fidesz está suspenso), ex-ministro da Justiça e atual eurodeputado, é a escolha de Viktor Orbán para a Comissão Europeia. A sua ligação às alterações na justiça na Hungria certamente levantará dúvidas aos eurodeputados. Virginijus Sinkevicius Com apenas 28 anos, o atual ministro da Economia da Lituânia, Virginijus Sinkevicius (Verdes), deverá ser o novo comissário europeu da Lituânia. A confirmar-se, este será o único comissário ligado aos Verdes. O partido de Sinkevicius na Lituânia está ligada ao grupo parlamentar dos Verdes no Parlamento Europeu, ainda que não esteja afiliado nessa família europeia. Helena Dalli O Governo socialista maltês quer que Helena Dalli (S&D) seja a sua próxima comissária europeu. Nicolas Schmit Após deter a presidência da Comissão com Jean-Claude Juncker, o Governo luxemburguês propõe Nicolas Schmit (S&D) para a Comissão. Janusz Wojciechowski O ex-eurodeputado polaco, Janusz Wojciechowski (ECR), é o escolhido pelo Governo da Polónia. Deverá ser o único comissário do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), o quarto maior partido europeu. Janez Lenarcic O embaixador da Eslovénia na União Europeia, Janez Lenarcic (Independente), é o escolhido pelo Governo eslovaco para comissário europeu. Ylva Johansson A ministra do Emprego da Suécia, Ylva Johansson (S&D), deverá substituir Cecilia Malmström, a atual comissária do comércio que ficou conhecida pelas negociações com os Estados Unidos, após as ameaças de Donald Trump. Ainda não nomeou Dada a crise política em Itália com um Governo demissionário, ainda não existe nenhuma nomeação para comissário europeu. É expectável que tal aconteça após o desbloquear do impasse político. O presidente italiano mandatou o primeiro-ministro demissionário para formar um Governo após o entendimento atingido pelo Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata para uma coligação. Dan Nica ou Rovana Plumn Dan Nica ou Rovana Plumn (S&D) - um deles será o próximo comissário. O Governo romeno colocou dois nomes à disposição de von der Leyen, tal como a presidente-eleita pediu, com um homem e uma mulher. Não vai ter O Governo britânico liderado por Boris Johnson já anunciou que não irá nomear nenhum comissário europeu uma vez que prevê a saída do Reino Unido para dia 31 de outubro, com ou sem acordo, antes da tomada de posse da nova Comissão a 1 de novembro.

Para chegar à Comissão que vai tomar posse a 1 de novembro ainda falta a nomeação de Itália e distribuir as pastas pelos comissários. Von der Leyen terá de jogar com vários fatores, seja os geográficos, a nacionalidade, o género ou as famílias políticas europeias. A composição final do Executivo terá ainda de ultrapassar as audições com os eurodeputados e ser aprovado em conjunto numa votação a 22 de outubro. O mandato é de cinco anos.