Parlamento britânico aprova legislação para impedir Brexit sem acordo

Os parlamentares britânicos aprovaram, por 329 votos a favor e 300 contra, uma proposta legislativa (a chamada "Lei Benn") no sentido de impedir um Brexit desordenado – ou seja, uma saída do Reino Unido do bloco europeu sem um acordo com a UE quanto à relação futura entre os dois lados em temas como fronteiras, comércio e circulação de pessoas e mercadorias. O que, na prática, poderá implicar um adiamento da data de saída, ao contrário do que Boris Johnson defende.

Este resultado é, pois, mais um revés para o primeiro-ministro, Boris Johnson, que ontem tinha voltado a ameaçar com eleições antecipadas no caso de este cenário avançar.

O líder dos Conservadores tem dito reiteradamente que, com ou sem acordo, o Brexit acontecerá a 31 de outubro, como está previsto. Mas com a votação de hoje está aprovado, na generalidade, o projeto de lei para impedir um divórcio sem acordo – e se também for aprovado mais logo, na votação global, então Boris Johnson será obrigado a pedir um novo adiamento da data de saída se até 19 de outubro (dia seguinte à cimeira europeia) não houver um acordo com a UE sobre os termos da saída.



A legislação hoje aprovada em primeira votação prevê o adiamento para 31 de janeiro (isto é, mais três meses face ao prazo atual).

Na terça-feira à noite os deputados britânicos aprovaram uma moção da oposição que devolveu ao parlamento o controlo da sua agenda. Uma primeira derrota para o primeiro-ministro, naquele que foi um passo fulcral para tentar impedir um Brexit sem acordo.

O parlamento britânico conseguiu, assim, voltar a ter mão na agenda da Câmara dos Comuns. A janela de oportunidade era curta, uma vez que entre 9 e 12 de setembro o Parlamento será suspenso – até 14 de outubro –, tal como foi pedido pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e aprovado pela rainha Isabel II.



A diferença foi de 27 votos, com o "sim" à moção a obter 328 votos, contra 301 para o "não". Este resultado mostrou que houve um número significativo de conservadores a votarem contra o líder dos "tories". E isto apesar de Boris ter ameaçado que os "rebeldes" seriam expulsos do partido. Mais tarde, a Reuters avançava com a lista dos 21 nomes que votaram contra Boris Johnson e que foram de imediato expulsos. Entre eles constam antigos ministros das Finanças, como Philip Hammond e Kenneth Clarke, bem como um neto de Winston Churchill, Nicholas Soames.





O que se segue?

A aprovação de hoje foi o resultado da votação, na generalidade, do projeto de lei. Esta chamada "second reading" é uma fase em que os deputados analisam os principais pontos da proposta legislativa.

Agora estão a ser debatidas eventuais emendas e ainda hoje haverá uma votação global na Câmara dos Comuns, que está prevista para as 19:00.

Em seguida, a câmara alta do parlamento – Câmara dos Lordes – terá também de se pronunciar. Tem até segunda-feira, 9 de setembro, para o fazer, mas a BBC News avança que isso acontecerá já nesta quinta-feira, 5 de setembro.

Se houver muita oposição nos lordes, o debate poderá prolongar-se pelo fim de semana. Se o texto for aprovado tal e qual como sair da Câmara dos Comuns, segue para a rainha; se for aprovado com emendas propostas pelos lordes, ainda tem de regressar à câmara baixa do parlamento.

Depois da necessária luz verde por parte das duas câmaras do parlamento seguirá então para a rainha para promulgação – o que terá de acontecer até segunda-feira que vem, já que o parlamento irá ser suspenso algures entre o dia 9 e o dia 12.