Deputado do partido de Boris Johnson junta-se aos liberais e tira maioria ao Governo

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

A maioria do Governo britânico era composta por 320 deputados, dos quais 310 eram conservadores e 10 do DUP (partido unionista da Irlanda do Norte). Com menos um deputado conservador, o Governo só tem o apoio de 319 deputados, a um voto da maioria."O partido no qual entrei em 1992 não é o partido que eu estou a abandonar hoje", escreve Philip Lee numa carta enviada ao primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, Boris Johnson. Para o deputado britânico, o atual Governo está a colocar em risco as vidas dos cidadãos "sem necessidade" e está a colocar em causa a "integridade" do Reino Unido."[O Governo] está a enfraquecer a economia do nosso país, a democracia e o nosso papel no mundo. Está a usar manipulação política, 'bullying' e mentiras", acusa Philip Lee, referindo que o Executivo de Boris Johnson fá-lo de forma "deliberada".A escolha de Lee é unir-se aos Liberais Democratas liderados por Jo Swinson. "Acredito que os Liberais Democratas são o melhor espaço para construir a força política de união e inspiração que é precisa para sarar as nossas divisões", argumenta o deputado.Jo Swinson já felicitou Philip Lee por essa mudança. "Ele traz quase 10 anos de experiência parlamentar e décadas de experiência profissional", disse a líder dos liberais britânicos.Anteriormente, também a ex-deputada conservadora Sarah Wollaston e o ex-deputado trabalhista se juntaram aos liberais democratas, um grupo parlamentar que, neste momento, conta com 16 deputados.(Notícia atualizada às 16h27 com mais informação)