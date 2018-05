Parlamento Europeu quer controlar investimento estrangeiro. Sobretudo o chinês

Os deputados europeus da comissão do Comércio Internacional aprovaram esta segunda-feira um texto para reforçar uma proposta da Comissão que pretende criar um "quadro" europeu para controlar o investimento estrangeiro, designadamente chinês, na União Europeia (UE).

Se o texto for validado em plenário, em Junho, o Parlamento Europeu pode começar as negociações, que se prevêem complicadas, com o Conselho, que representa os Estados-membros.