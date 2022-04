Polónia pondera suspender contribuição para a UE devido a custo de acolher refugiados

O Governo polaco está a considerar pedir à Comissão Europeia para suspender temporariamente a sua contribuição para o orçamento da União Europeia (UE) para fazer face aos custos do acolhimento de refugiados ucranianos.Numa conferência de imprensa realizada em Varsóvia, o vice-primeiro-ministro polaco, Zbigniew Ziobro, anunciou ter apresentado, numa reunião do Governo, um pedido para "a suspensão total ou parcial da contribuição polaca para o orçamento da União Europeia".Segundo Ziobro, que também ocupa o cargo de ministro da Justiça, tal "tem que ver com os gastos suportados [pela Polónia] devido à guerra na Ucrânia e à crise de refugiados".Os últimos dados disponíveis da UE, correspondentes a 2020, indicam que a Polónia contribuiu nesse ano com 4.881 milhões de euros para os cofres comunitários.Depois de afirmar que a Polónia é o país do mundo que "fornece a maior ajuda financeira à Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos", o vice-primeiro-ministro defendeu: "Temos o direito de propor que as declarações de solidariedade não sejam só palavras, mas sejam expressas em ajuda financeira real e tangível". "Não para nós, mas para os refugiados", concluiu Ziobro.O 'número dois' do Governo polaco declarou que "enquanto durar esta crise, esta situação histórica inusitada e sem precedentes, da afluência de quase três milhões de refugiados à Polónia, consideramos pedir à Comissão Europeia (...) uma suspensão de, se não toda, pelo menos uma parte significativa da contribuição que a Polónia paga para o orçamento da União Europeia".Ziobro apelou para "a cooperação mútua e a solidariedade" da Europa e explicou que o dinheiro que Varsóvia deixaria de enviar para Bruxelas "não se destinará a qualquer outro fim" que não seja ajudar os refugiados. "Um objetivo que deve ser comum a todos nós", vincou.Nas últimas semanas, tanto o Presidente polaco, Andrzej Duda, como outros membros do Governo, reclamaram a criação de "fundos especiais" para custear a chegada de refugiados da Ucrânia.Desde que começou a guerra na Ucrânia, há cerca de dois meses, as autoridades polacas registaram a entrada no país de quase três milhões de refugiados, a maioria dos quais mulheres e crianças, às quais é permitida a obtenção de identificação fiscal que lhes proporcione acesso a serviços públicos como saúde e educação.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5,16 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que a classificou como a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 62.º dia, já matou mais de 2.500 civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito mais elevado.