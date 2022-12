"Qatargate": detida e afastada do cargo, Eva Kaili alega inocência

Eva Kaili foi afastada do cargo de vice-presidente esta terça-feira no Parlamento de Estrasburgo, com 625 votos a favor, um voto contra e duas abstenções – quase unanimidade. Mas a antiga estrela da televisão grega não deixa de ser eurodeputada.

"Qatargate": detida e afastada do cargo, Eva Kaili alega inocência









