Rangel exige que chefe da diplomacia da UE atue no diferendo TAP-Venezuela

Paulo Rangel exige que Josep Borrel se pronuncie sobre o diferendo entre a Venezuela e a TAP e considera "inaceitável" que o espanhol ainda não o tenha feito.





Num comunicado enviado às redações pelo gabinete dos eurodeputados do PSD é referido que o também vice-presidente do PPE fez essa exigência esta quarta-feira, 19 de fevereiro, durante uma reunião da Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu.