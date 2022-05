Ucrânia espera conseguir estatuto de candidato à UE em junho

"No quarto dia da guerra, isto já estava em cima da mesa. E não era algo novo que tenhamos decidido fazer de repente. A Ucrânia está a trabalhar no acordo de associação há mais de cinco anos", sublinhou Zhovka, num debate organizado pelo Forum Europe, na capital espanhola.Este reconhecimento, explicou, representa um passo muito importante para a nação ucraniana, na medida em que "um parecer positivo por parte da Comissão Europeia" significaria estar mais próximo da entrada na UE.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "não pode ficar sentado sem nada fazer, enquanto os ucranianos anseiam por um futuro europeu para deixar para trás o seu passado russo", acrescentou o conselheiro."Vamos mostrar-vos (Europa) que somos capazes de o fazer. Vamos proceder a reformas e vamos cumprir os critérios políticos e económicos. Ninguém é perfeito, mas vamos tentar ser o mais perfeitos possível", disse o conselheiro do Presidente em relação aos requisitos de entrada no bloco europeu.Zhovkva referiu que "em tempo de guerra" o seu país está preparado para "vender excedentes de eletricidade a outros países" e para "exportar produtos agrícolas nacionais para a Europa, Médio Oriente, Ásia e África", uma vez que o seu desejo é evitar "que o mundo esteja mergulhado nesta crise de fome e alimentação".Ao mesmo tempo, Zhovkva exortou os países da UE a unirem-se na aprovação de novos pacotes de sanções contra a Rússia e a não temerem sanções do Kremlin, porque os ucranianos "não têm medo".O conselheiro de Zelensky alertou para uma possível extensão da agressão, por parte das tropas russas, a outros países."Neste momento, a economia russa está muito forte devido aos seus petrodólares e petroeuros. Portanto, se os enfraquecermos (com sanções) podemos minar o seu poder económico e militar e a sua capacidade de matar ucranianos", defendeu.Outra das exigências "prioritárias" que apontou foi a receção de armas pesadas para as batalhas travadas na região de Donbass e na cidade de Mariupol.Sobre a entrada da Ucrânia na NATO, Zhovkva reconheceu que, agora, "o apoio diminuiu entre a população", e referiu que vão esperar porque "aderir à NATO é algo que está na constituição ucraniana"."No início da guerra, quando pedimos à NATO que fechasse o espaço aéreo do oeste da Ucrânia para salvaguardar o território, não tivemos resposta", lamentou.Questionado sobre a possível participação do Presidente Zelensky na Cimeira da NATO que decorre em Madrid a 29 e 30 de junho, Zhovkva foi firme na sua resposta: "O meu Presidente é uma pessoa muito educada e não participa em nenhum evento se não for convidado.""Houve declarações da política de portas abertas, mas a porta estava fechada. Somos pessoas muito educadas, se não nos quiserem, não iremos", concluiu o conselheiro, depois de denunciar que desde a Cimeira de Bucareste, realizada em 2008, "não se avançou nada".