UE e México concluem negociação para um acordo comercial

Under the agreement, practically all trade in goods between the EU and Mexico will be duty-free.

The agreement also now includes progressive rules on climate change, human rights and fighting corruption.

Este era o passo em falta para que a UE e o México pudessem finalizar um acordo comercial entre os dois blocos, pelo que há agora luz verde para se prosseguir com o processo de assinatura e ratificação do acordo."Este acordo vai ajudar tanto a UE como o México a apoiaram as nossas respetivas economias e a impulsionar o emprego", afirmou Phil Hogan.Em comunicado, a Comissão Europeia explica que este acordo fará com que "praticamente todos os bens comercializados entre a UE e o México ficaram isentos de tarifas aduaneiras". Os procedimentos alfandegários serão ainda simplificados, o que deverá traduzir-se num reforço das exportações de ambos os blocos.Por outro lado, o compromisso alcançado entre as partes prevê ainda regras sobre desenvolvimento sustentável tais como a implementação dos objetivos previstos no Acordo de Paris sobre alterações climáticas. A Comissão realça que este é o primeiro acordo entre a UE e um país da América Latina que prevê normas relacionadas com a proteção do investimento.Para além da proteção ambiental, o acordo assume também preocupações no que concerne ao respeito pelos direitos humanos, assim como o aumento da cooperação ao nível político e de apoio ao desenvolvimento.É ainda o primeiro acordo comercial assinado pela UE a contemplar disposições referentes à luta contra a corrupção, designadamente estando previstas medidas concretas contra subornos e lavagem de dinheiro.Note-se que o México é o primeiro parceiro comercial do bloco europeu na América Latina. As trocas comerciais bilaterais de bens valeram 66 mil milhões de euros em 2019 e as trocas de serviços ascenderam a 19 mil milhões de euros em 2018.Desde que, em 2001, entrou em vigor o primeiro acordo comercial UE-México, as trocas comerciais mais do que triplicaram.Aguarda-se agora que seja concluída a revisão legal dos termos do acordo para que o documento possa ser traduzido em todas as línguas da UE e posterior assinatura e aprovação pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu.