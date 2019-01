Vídeo em direto: May apresenta plano B para o Brexit no Parlamento britânico

Theresa May apresenta esta segunda-feira uma proposta alternativa para a saída da UE. Veja o debate no Parlamento britânico.

Reuters

Nos últimos dias May foi obrigada a intensas negociações com colegas dos divididos governo "torie" e Partido Conservador, bem como com membros das forças da oposição e líderes europeus como a chanceler alemã Angela Merkel.

A líder conservadora tentou recolher apoios para o plano B que tem de entregar, até esta segunda-feira, na Câmara dos Comuns, isto na sequência do retumbante chumbo ao acordo de saída negociado com Bruxelas.