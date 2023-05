Países do Sul seguram economia da Zona Euro

No primeiro trimestre deste ano, foram os países do Sul da Europa, que durante a crise financeira foram apelidados pejorativamente de PIGS (porcos, em inglês), que impediram a economia da Zona Euro de cair. De acordo com dados ainda preliminares do Eurostat, os países da moeda única evitaram a contração por pouco no arranque deste ano, ao crescerem uns ligeiros 0,1% perante os últimos meses de 2022.

Mas os países do Sul da Europa – Portugal, Espanha, Itália (e provavelmente também a Grécia) – cresceram bem acima desse valor. A economia portuguesa liderou o crescimento em cadeia da Zona Euro, ao avançar 1,6% face ao último trimestre de 2022. Seguiram-se Itália e Espanha, com crescimentos económicos de 0,5% cada – bem acima das expectativas dos analistas. E embora os dados sobre a economia grega ainda não estejam disponíveis (só serão divulgados na próxima semana), o país cresceu muito acima do esperado no ano passado (6,1%) e os analistas antecipam que a tendência se mantenha.