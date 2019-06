As recomendações da Comissão Europeia a Itália

São cinco as recomendações que a Comissão faz a Itália para os anos de 2019 e 2020. Vão da reversão das mudanças introduzidas no acesso a pensões antecipadas ao combate à evasão fiscal.

Mudanças nas pensões

Sugere a redução da despesa primária em 0,1% em 2020, correspondente a uma redução anual do saldo estrutural de 0,6% do PIB, para permitir uma redução mais rápida dos gastos com juros. Alteração dos impostos aplicados aos rendimentos do trabalho, combate à evasão fiscal e reversão das medidas que agilizaram o acesso a reformas antecipadas e que desvirtuaram a reforma ao sistema de pensões levada a cabo em 2011. Bruxelas atribui violação das regras da dívida também à marcha-atrás nas reformas "pró-crescimento" feitas no passado.