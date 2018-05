Centeno: a reforma da Zona Euro está a "ganhar corpo"

"As peças começam a cair no sítio onde esperávamos", disse Mário Centeno à entrada da reunião do Eurogrupo desta quinta-feira. EPA

I look forward to work with a new finance minister from #Italy , once he is appointed. We have a lot of common challenges to tackle in the euro area. Doorstep ahead of #Eurogroup pic.twitter.com/FNRMlLYmUu — Mário Centeno (@mariofcenteno) 24 de maio de 2018

Apesar de haver sinais de obstáculos no avanço da reforma da Zona Euro, o presidente do Eurogrupo continua confiante. À entrada do Eurogrupo desta quinta-feira, 24 de Maio, Mário Centeno garantiu que a reforma "já começa ganhar corpo". Para o presidente do grupo informal dos ministros das Finanças dos países da moeda única não vai haver atrasos mesmo com o novo Governo antieuropeísta em Itália.É com confiança que Centeno vê os desenvolvimentos da reforma da Zona Euro que está a ser discutida no Eurogrupo. Perto da cimeira decisiva, o presidente do Eurogrupo considera que as notícias são "boas". Isto porque "as peças começam a cair no sítio onde esperávamos", confessou o ministro das Finanças português, não especificando se houve cedências entre os Estados-membros.Para Mário Centeno não poderia ser de outra forma uma vez que em Junho há a cimeira do euro onde "é preciso tomar decisões". Esta quinta-feira o Eurogrupo vai continuar a discutir a reforma da Zona Euro, focando-se nas alterações necessárias para tornar o Mecanismo Europeu de Estabilidade "mais eficaz na gestão de crises". Vários responsáveis europeus têm dito que é preciso aproveitar a actual expansão económica para reformar a Zona Euro, preparando-a para novas crises Nem o novo Governo italiano antieuropeísta faz Mário Centeno ter mais reticências sobre a evolução deste processo. "Também na mesa do Eurogrupo esta quinta-feira está a recta final do terceiro programa de ajustamento da Grécia, depois de no fim-de-semana passado ter sido anunciado um acordo entre o Governo grego e as instituições europeias . Em causa está um conjunto alargado de reformas que têm de ser implementadas o mais rapidamente possível pela Grécia em antecipação da reunião de 21 de Junho do Eurogrupo.Para fechar o programa a 20 de Agosto deste ano, a Grécia tem primeiro de passar na quarta revisão do memorando , a qual vai incluir a implementação deste conjunto de reformas. Para Centeno "estamos certamente mais próximos do fim do programa". "São muito boas notícias", classificou o presidente do Eurogrupo, mostrando confiança de que as autoridades gregas vão implementar as reformas acordadas a tempo da saída.