Grécia recebe 5,7 mil milhões mas quarta revisão ao memorando está atrasada

O cumprimento do programa de assistência financeira à Grécia terá superado muitas expectativas, mas há ainda um conjunto de acções prioritárias por implementar, o que pode atrasar a conclusão do memorando prevista para o próximo mês de Agosto e adiar o desembolso da última fatia do empréstimo internacional.





Esta terça-feira, 27 de Março, o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) aprovou a quarta tranche prevista no memorando helénico no valor de 6,7 mil milhões de euros depois de a instituição liderada pelo alemão Klaus Regling ter validado a terceira avaliação ao cumprimento do programa de resgate grego.