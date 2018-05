Cottarelli reúne-se com o presidente de Itália às 15:30

Carlo Cottarelli, o primeiro-ministro indigitado, vai reunir-se esta terça-feira, 29 de Maio, com o presidente da República, Sergio Mattarella, revelou a Presidência da República de Itália em comunicado citado pela Reuters.

A reunião está marcada para as 15:30, hora de Lisboa, adianta a mesma fonte.

Sergio Mattarella convidou Cottarelli para formar governo, depois de Giuseppe Conte ter desistido de formar governo. O presidente de Itália avançou assim com uma proposta de governo tecnocrata.



Cottarelli aceitou o convite, tendo colocado uma condição: submeter-se a uma moção de confiança no Parlamento. Se esta passar, Cottarelli estará à frente do Executivo italiano até ao início do próximo ano, altura em que se convocarão eleições. Caso a moção de confiança chumbe, o governo cai automaticamente e as eleições deverão ser convocadas ainda em Agosto.



A situação política em Itália está a gerar nervosismo entre os investidores, com as bolsas europeias a registarem quedas acentuadas, os juros a subirem de forma acentuada e o euro a renovar mínimos de seis meses.