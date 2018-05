Itália arrasta Portugal e juros atingem máximos de Setembro

A indefinição política em Itália continua a castigar os activos italianos e a arrastar os activos dos países periféricos. A taxa de juro associada à dívida a dez anos de Portugal já superou os 2,5%, esta terça-feira, atingindo o valor mais elevado desde o passado mês de Setembro. Mas a subida é mais expressiva nos prazos mais curtos.





A "yield" da dívida portuguesa está a subir na generalidade dos prazos. A excepção são os títulos a 12 meses, onde a taxa de juro desce ligeiramente (0,6 pontos base) para os -0,174%. Mas, nos prazos a dois e três anos, a dívida sobe mais de 20 pontos base para os 0,386% e 0,493%, respectivamente.