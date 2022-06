É oficial: Croácia entra na Zona Euro em 2023

A Croácia vai ser o 20º membro da Zona Euro e adotar a moeda única a 1 de Janeiro de 2023, seis meses antes de celebrar dez anos como membro da União Europeia. A entrada do país foi aprovada numa reunião do Conselho Europeu esta quinta-feira e a luz verde foi dada depois de terem sido cumpridos todos os critérios necessários.Entre eles está a compatibilidade da legislação nacional com a garantia de independência do Banco Central Europeu, estabilidade de preços - inflação baixa comparativamente aos restantes países da Zona Euro e estabilidade orçamental -, défice não superior a 3% do PIB e, ainda, estabilidade cambial e convergência duradoura, ou seja, baixas taxas de juro a longo prazo face à Zona Euro.O Eurogrupo já tinha aprovado uma recomendação de adesão da Croácia à moeda única, que foi agora confirmada em Conselho Europeu. A Croácia deve agora cumprir três atos legais obrigatórios para se juntar finalmente aos 19 países da Zona Euro em 2023.