Europa em contrarrelógio para injetar dinheiro

As verbas do SURE deviam chegar já este ano, mas nem com isso o Governo se compromete. Já o dinheiro do novo Plano de Recuperação pode tardar para lá de 2022. É preciso acelerar negociações para dar estabilidade às economias.

