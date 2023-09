Lagarde pede "adoção atempada" de novas regras orçamentais na UE e acordo este ano

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) pediu esta segunda-feira uma "adoção atempada" da reforma das regras orçamentais europeias, com acordo até final do ano, insistindo no fim dos apoios dos Estados-membros às economias devido à crise energética."Um quadro de governação económica sólido é, em grande medida, do nosso interesse comum, pelo que deverá ser alcançado um acordo sobre a reforma do quadro orçamental da UE até ao final do ano. [...] Chegou o momento de avançar com este dossiê e conto com [...] uma adoção atempada", disse Christine Lagarde.Numa audição regular na comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, a líder do BCE salientou que "há ainda um importante trabalho legislativo a realizar antes das eleições do próximo ano", numa alusão desde logo à reforma das regras orçamentais da UE, com tetos para dívida e défice, mas também à conclusão da união bancária e da união dos mercados de capitais e à adoção do euro digital.Para Christine Lagarde, as novas normas para a dívida pública e défice na UE devem assegurar "menor dívida soberana e menor heterogeneidade dos níveis de dívida entre países", mas também "maior crescimento e um maior caráter contracíclico da política orçamental".Nesta intervenção, a responsável reiterou ainda anteriores apelos: "À medida que a crise energética se desvanece, os governos devem continuar a reduzir as medidas de apoio conexas para evitar o aumento das pressões inflacionistas a médio prazo"."Ao mesmo tempo, as políticas orçamentais devem ser concebidas para tornar a economia da área do euro mais produtiva e para reduzir gradualmente a elevada dívida pública", exortou.A posição surge quando se prevê a retoma em 2024, após a suspensão devido à pandemia e à guerra da Ucrânia, com nova formulação apesar dos habituais tetos de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) para a dívida pública e de 3% do PIB para o défice.Portugal tem vindo a defender a introdução de um caráter anticíclico nesta reforma, para que, em alturas de maior crescimento económico, os países realizem um esforço maior para baixar a dívida pública e que, ao invés, tenham ritmos de redução mais lentos em alturas de PIB mais contido.A discussão tem por base uma proposta da Comissão Europeia, divulgada em abril passado, para regras orçamentais baseadas no risco, com uma trajetória técnica e personalizada para países endividados da UE, como Portugal, dando-lhes mais tempo para reduzir o défice e a dívida.