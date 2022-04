Portugal volta a ficar atrás do Leste do euro após 2023

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Portugal vai regressar à convergência com os países da Zona Euro - e de toda a União Europeia (UE) - já este ano, mas depois volta a ser ultrapassado pelos membros da moeda única do Leste: Estónia, Letónia, Lituânia, Eslováquia e Eslovénia. As previsões constam do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado esta terça-feira.Portugal vai crescer mais do que a Zona ...