Rajoy enfrenta moção de censura no final da semana

O Parlamento espanhol já determinou a data de debate e votação da moção de censura ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy. O debate começa a 31 de Maio, quinta-feira, e termina no dia seguinte, 1 de Junho, altura em que será votada.

Mariano Rajoy reagiu ainda na sexta-feira, acusando o líder do PSOE de irresponsabilidade. "Esta moção vai contra a estabilidade em Espanha que é tão necessária", afirmou Mariano Rajoy. Para Mariano Rajoy, Espanha está numa "situação difícil" e, por isso, esta moção "é má para o país" porque "introduz muita incerteza".

A situação só piorou depois de os Cidadãos terem tomado posição, demonstrando disponibilidade para votarem a favor da moção de censura. O partido liderado por Albert Rivera foi o que possibilitou a investidura de Mariano Rajoy e a aprovação do Orçamento do Estado. Se os 32 deputados do Cidadãos votarem favoravelmente a moção de censura, esta será viabilizada e o Governo cai.

Mas Rivera quer eleições em Espanha, pelo que instou o primeiro-ministro a convocar eleições. É que com uma vitória da moção de censura não é certo que sejam convocadas eleições. Pedro Sánchez poderá ser investido primeiro-ministro. Ainda que este cenário não seja garantido, porque o líder do PSOE pode não reunir os apoios necessários.

