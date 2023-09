Subida de preços da energia pressiona a trajetória de redução de inflação na Zona Euro

O Banco Central Europeu poderá rever em alta as projeções para a inflação no médio prazo, mesmo com sinais encorajadores quanto à evolução no cabaz de preços que exclui gás e combustíveis e que mede pressões subjacentes nas economias do euro.

