Costa explica que não anunciou antes medidas porque só agora é possível "avaliar impactos"

O primeiro-ministro explicou esta segunda-feira que o Governo não aprovou antes as medidas porque só agora foi possível fazer a avaliação global do impacto da inflação, respondendo à oposição que tem acusado o Executivo de estar atrasado face a outros países da União Europeia."O Governo está em condições de avaliar de forma responsável quer os impactos da persistência da guerra quer a capacidade do Estado novas medidas de resposta à inflação ser pôr em causa outros objetivos como o Serviço Nacional de Saúde ou a dívida pública", afirmou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros extraordinário.O plano inclui oito medidas que passam por apoiar o rendimento das famílias através de apoios diretos em dinheiro, baixa do IVA da energia ou bónus nas pensões já este ano.No total, o Governo anuncia um pacote de 2.400 milhões de euros. Juntando o valor que já foi aprovado desde o início do ano. "Ao longo do ano o Estado já mobilizou 1.600 milhões de euros para apoiar as famílias de menor rendimento e as empresas mais expostas e para limitar o aumento dos preços na energia", afirmou António Costa. Ou seja, no total serão 4 mil milhões de euros.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu durante o fim de semana uma "intervenção de choque" para apoiar as famílias e empresas, advertindo que as medidas devem ser ajustadas à "evolução da economia e da inflação", com medidas que possam ser revistas mês a mês.





"Há que ter uma intervenção de choque para compensar a situação vivida nos últimos meses e neste momento. Por outro lado, há que acompanhar a inflação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas na Feira do Livro de Lisboa.

