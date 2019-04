Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública)

O custo da dívida direta do Estado engloba o custo médio dos Bilhetes do Tesouro (BT), Obrigações do Tesouro (OT), Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) e MTN emitidos no período correspondente, ponderado pelo montante e maturidade.



O montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2019 deverá situar-se em cerca de 8,6 mil milhões de euros. Segundo o programa de financiamento, o IGCP pretende emitir um total de 15,4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, o que representa um aumento de 400 milhões de euros face ao que esperava emitir no ano passado.



Além disso, o pagamento antecipado da dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo juro era elevado, substituindo dívida mais cara por mais barata, também contribuiu para a redução do custo total da dívida pública . Em breve, o Estado português começará a pagar a sua dívida aos credores europeus que, apesar de ser mais barata do que a do FMI, é mais cara do que os juros a que Portugal consegue financiar-se nos mercados neste momento.A trajetória deverá ser ainda de melhoria em 2019. Pelo menos é isso que deixa antever o primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março, o custo da dívida emitida situou-se nos 1,7%, também este é um novo mínimo histórico (pelo menos desde 2010). Tal reflete os leilões consecutivos em que o IGCP tem conseguido financiar-se a taxas cada vez mais reduzidas.