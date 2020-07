DBRS: Portugal está melhor preparado para enfrentar a crise

As finanças públicas portuguesas estão melhor preparadas para enfrentar o choque da crise sanitária da covid-19 do que estavam quando o país enfrentou a anterior crise da dívida.



A conclusão é da DBRS, com a agência de notação financeira do Canadá a avançar com três razões para ter esta visão mais benigna.





A DBRS aponta que Portugal chegou esta crise com as contas públicas equilibradas, com o défice orçamental e estrutural perto de zero e um excedente primário.Em segundo lugar, a agência salienta que, "apesar de incertos, parecem mais moderados" os riscos de elevados montantes de dívida serem assumidos pelo Estado. Tal deve-se a um regime orçamental "mais transparente e melhor controlado".Por fim, em terceiro lugar a agência sublinha que o custo de financiamento da dívida "é agora favorável face à última crise, mesmo que o stock da dívida seja agora mais elevado".A DBRS estima que a dívida pública em Portugal volte a superar 130% do PIB em 2020, ficando acima do pico atingido em 2014.A agência de notação, que durante a crise da dívida nunca colocou o "rating" de Portugal no "lixo", diz que nesta crise o principal risco está no vírus, nomeadamente no que diz respeito "à natureza e duração da crise sanitária e económica".A DBRS acredita que a economia portuguesa pode "rapidamente regressar à anterior capacidade assim que a pandemia acabar"."Quanto mais longo e doloroso for o choque económico, mais persistente será a pressão sobre as contas públicas", diz Jason Graffam, vice-presidente de ratings soberanos da DBRS Morningstar, aguardando que "Portugal continue comprometido com uma política orçamental prudente".