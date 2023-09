Dívida pública volta a subir em julho pelo sétimo mês consecutivo

a

dívida pública

, na ótica de Maastricht, aumentou 1,0 mil milhões de euros, para 281,1 mil milhões de euros", refere o banco central, acrescentando que "esta evolução refletiu o aumento dos títulos de dívida (1,1 mil milhões de euros), sobretudo de curto prazo". Este aumento da dívida pública corresponde a uma subida de 0,35%.

No segundo trimestre deste ano, a dívida pública em percentagem do PIB foi de 111,2%. O valor corresponde a uma redução de 2,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior, sendo esta a nona descida trimestral do rácio da dívida pública.(Notícia atualizada às 11:25)