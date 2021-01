Dívida pública baixou 1,1 mil milhões devido a amortizações

A dívida pública, na ótica de Maastricht, situou-se em 267,1 mil milhões de euros no mês de novembro, o que representa uma redução de 1,1 mil milhões de euros face ao nível recorde que tinha fixado em outubro, anunciou o Banco de Portugal.

Para esta descida contribuíram as "amortizações de títulos de dívida, no valor de 1,2 mil milhões de euros", refere o banco central.

Os depósitos das administrações públicas diminuíram 2 mil milhões de euros, pelo que a "dívida pública líquida de depósitos aumentou 900 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 244,7 mil milhões de euros".



A descida da dívida pública reflete assim a menor intensidade do IGCP nas emissões de obrigações e bilhetes do Tesouro. O instituto que gere a dívida pública intensificou as emissões de dívida nos primeiros meses do ano e praticamente não foi ao mercado na reta final de 2020, o que deverá contribuir para nova descida do endividamento público em dezembro de 2020.



Tendo em conta o peso da dívida pública no PIB, os dados até setembro mostram que o endividamento público está em 130,8% do PIB.





(notícia em atualização)