Dívida pública recua 200 milhões de euros em Março

Pedro Elias

A dívida pública recuou 200 milhões de euros em Março, para 245,9 mil milhões de euros, revelam os dados publicados esta quarta-feira, 2 de Maio, pelo Banco de Portugal . Descontando os depósitos detidos pelas administrações públicas, o endividamento do país também baixou, na ordem dos 100 milhões de euros.Como os dados do crescimento económico no primeiro trimestre ainda não foram apurados e publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal ainda não dá conta da evolução do peso da dívida no PIB – o indicador mais relevante para os investidores em títulos soberanos. A meta do Ministério das Finanças é de uma dívida de 122,2% do PIB, um valor 3,5 pontos percentuais abaixo dos 125,7% apurados em 2017.Assumindo o actual valor absoluto da dívida e o PIB previsto para 2018, o peso do endividamento estará em 122,7% do PIB, mas este é um valor apenas indicativo, já que os dados absolutos da dívida reportam apenas ao primeiro trimestre.A queda registada no valor da dívida pública em Março interrompe o movimento de subida do endividamento que se registava desde Janeiro. Ainda assim, os 245.852 milhões de euros de dívida apurados no final do terceiro trimestre continuam bastante acima do montante do fecho de 2017, quando o valor bruto foi de 242.620 milhões de euros.