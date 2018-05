Dívida pública começa o ano com o pé esquerdo. Aumenta para 126,4% do PIB

Apesar de o rácio piorar, isto não quer dizer que as previsões do Governo e das restantes instituições estejam em risco de serem alcançadas. Também no ano passado o rácio da dívida pública esteve mais alto nos primeiros trimestres, afundando no final do ano. Os números durante o ano são influenciados pelas idas ao mercado, pelo perfil de pagamento da dívida ou por outras operações que possam aumentar ou diminuir a dívida.



Por exemplo, no arranque deste ano, o IGCP foi por três vezes aos mercados emitir dívida, enquanto no mesmo período do ano passado o fez apenas por duas vezes. No primeiro trimestre de 2018, o valor total de dívida emitida aumentou 57%, o que se traduziu em mais dois mil milhões de euros face ao primeiro trimestre do ano passado.



A dívida pública, na óptica de Maastricht, líquida de activos em depósitos das administrações pública desceu de 115,4% em Dezembro de 2017 para 114,7% no primeiro trimestre de 2018. Isto significa que a almofada financeira do Estado aumentou face ao final do ano passado: passou de 19,8 mil milhões de euros para 22,6 mil milhões de euros, mais 2,8 mil milhões de euros.



(Notícia actualizada pela última vez às 13:51)