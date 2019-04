em 2018 para os 118,5% em 2019.





concentração da maior parte das idas ao mercado por parte do IGCP no início do ano para fazer face às necessidades de financiamento das administrações públicas, o que resulta em maiores aumentos do valor absoluto da dívida pública na primeira parte de cada ano.

"Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida", detalha o Banco de Portugal. Em fevereiro, o IGCP - a agência que gere a dívida pública - emitiu mil milhões de euros a curto-prazo e mais mil milhões de euros em títulos de dívida a 10 e 15 anos O custo médio da nova dívida em janeiro e fevereiro desceu de novo para os 1,8%, depois de em janeiro ter subido para os 1,9%, segundo a informação dos boletins do IGCP Na nota de informação estatística divulgada hoje, o Banco de Portugal revela ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas - a chamada "almofada financeira" - aumentaram mil milhões de euros, atingindo os 21,5 mil milhões de euros. A dívida pública líquida de depósitos subiu 200 milhões de euros, totalizando 227,7 mil milhões de euros.Apesar da subida do valor nominal da dívida pública, o seu peso na economia tem baixado graças ao crescimento do PIB. A meta do Governo é baixar o rácio da dívida pública dos 121,5% Recorde-se que, normalmente, há uma(Notícia atualizada às 11h26)