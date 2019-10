No caso de agosto, "para este aumento contribuiu essencialmente o aumento dos títulos de dívida, por via da emissão de bilhetes do Tesouro", explica o banco central na nota de informação divulgada hoje . Durante o mês de agosto, o IGCP, a agência que gere a dívida pública, foi ao mercado para financiar-se em exatamente em mil milhões euros a curto prazo Em percentagem do PIB, a dívida pública fechou o segundo trimestre (junho de 2019) com um rácio de 121,2%. Este valor que já incorpora as revisões em alta do crescimento económico que o Instituto Nacional de Estatística (INE) fez na semana passada, o que contribui para reduzir o peso da dívida face ao tamanho da economia.Apesar da revisão em baixa face às estimativas anteriores, este continua a ser o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2012 (118,5%).A meta do Governo passa por reduzir o rácio da dívida pública deste ano para os 119,3% do PIB. Anteriormente, a meta era de 188,6%, mas uma revisão metodológica do Eurostat obrigou o Ministério das Finanças a refazer as contas uma vez que agravou o valor contabilizado como dívida na ótica de Maastricht.O Banco de Portugal revela ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas - a chamada "almofada financeira" - aumentaram 2,4 mil milhões de euros em agosto face a julho, tendo fixado nos 18,9 mil milhões de euros.(Notícia atualizada às 11h08 com mais informação)