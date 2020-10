Dívida pública atinge novo recorde nos 267 mil milhões com reforço da almofada financeira

A dívida pública em Portugal, calculada na ótica de Maastricht, aumentou em mais de 2,4 mil milhões de euros em agosto, atingindo um novo máximo histórico acima de 267 mil milhões de euros, anunciou o Banco de Portugal.





Em julho o endividamento público já tinha atingido um recorde, pelo que agosto é assim o segundo mês seguido de agravamento. Uma subida explicada com o aumento das emissões de dívida pública por parte do IGCP para fazer face às maiores necessidades de financiamento do Estado para responder à pandemia.



Agosto é habitualmente de pausa nas emissões de obrigações por parte do IGCP, mas a entidade este ano recorreu aos mercados. Para o aumento da dívida pública para um recorde em agosto "contribuíram essencialmente as emissões de títulos de dívida, no valor de 2,6 mil milhões de euros", salienta a nota do Banco de Portugal emitida esta quinta-feira.

Ainda assim, os dados do Banco de Portugal mostram que o aumento do endividamento público serviu sobretudo para reforçar a almofada financeira do Estado Português. Isto porque os ativos em depósitos das administrações públicas cresceram 5,4 mil milhões de euros em agosto.

Desta forma, a dívida pública líquida de depósitos diminuiu 2,9 mil milhões de euros em relação a julho, totalizando 242,6 mil milhões de euros (valor mais baixo desde maio).







No Orçamento do Estado suplementar, o Governo começou por estimar uma dívida pública este ano nos 134,4% do PIB, num recorde histórico. Recentemente, o valor foi revisto em baixa para 133,8% do PIB, o que continua a representar um máximo histórico.

Tendo em conta os valores referentes a junho, a dívida pública em Portugal situava-se em 259,9 mil milhões de euros, o que corresponde a 126,1% do PIB.

Em termos absolutos o Governo estima que a dívida pública deverá atingir os 268,3 mil milhões de euros no final do ano, um valor apenas ligeiramente acima do verificado em agosto e que compara com os 250 mil milhões de euros registados no final de 2019. O valor da dívida no ano passado correspondeu a 117,2% do PIB.